Военно-морским силам Казахстана – 30 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Второго апреля 1993 года – особая дата для казахстанских военных моряков. В этот день Указом Президента РК были созданы Военно-морские силы страны, передает МИА «Казинформ».

В качестве самостоятельного вида Вооруженных сил они окончательно сформировались седьмого мая 2003 года после выхода Указа «О мерах по дальнейшему совершенствованию структуры Вооруженных Сил Республики Казахстан».

Как рассказали в Минобороны Казахстана, военно-морские силы выполняют задачи по защите государственной границы, охране стратегических объектов – портов Актау, Баутино, Курык, искусственных островов, трубопроводов и месторождений в казахстанском секторе Каспийского моря.

Они осуществляют навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности мореплавания. При возникновении чрезвычайных ситуаций во взаимодействии с МЧС военные моряки участвуют в поисково-спасательных работах, оказывают помощь в проведении природоохранных мероприятий и ликвидации экологических бедствий.

На вооружении Военно-морских сил стоят современные корабли отечественного и зарубежного производства, вооружение и техника, воплотившая в себе последние достижения науки в области морского оборудования.

Экипажами кораблей командуют офицеры, прошедшие обучение в ведущих военных учебных заведениях Германии, Китая, России, США, Турции и Южной Кореи. Подготовка специалистов осуществляется также в учебном центре Военно-морских сил города Актау.

Свое высокое мастерство и военно-морскую выучку они неоднократно подтверждали на республиканских учениях «Батыл Тойтарыс» и «Отпантау», в сборах-походах по Каспийскому морю. В прошлом году в конкурсе Армейских международных игр «Кубок моря», прошедшем в Азербайджане, казахстанский экипаж корабля занял второе место.

«Военных моряков отличают высокий профессионализм, самоотверженное служение и стойкость духа. Служба в Военно-морских силах по плечу лишь мужественным, ответственным и преданным Родине воинам», - отметили в Минобороны.