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    Водозабор «Каргалы» запустят в следующем году

    18 Августа 2022 12:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в настоящее время проводятся работы по завершению строительства водозабора «Каргалы» и начато строительство водозаборного сооружения «Аксай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Каргалы – работы завершены на 80 %, построены 12 объектов. Строительство было временно приостановлено в связи с необходимостью получения дополнительных разрешительных документов в пределах территории Иле-Алатауского Национального парка. На сегодня работы возобновлены. Планируем сдать объект в третьем квартале 2023 года», - сказал аким.

    По словам градоначальника, по водозабору «Аксай» завершены конкурсные процедуры, финансовые средства на строительно-монтажные работы выделены, определена подрядная организация.

    «Уже начаты строительные работы. Срок завершения – третий квартал 2025 года», - отметил Ерболат Досаев.

    Также аким добавил, что в районе ведутся работы по проектированию и строительству водопроводных и канализационных сетей.

    В начале прошлого года сообщалось, что для обеспечения около 50 тыс. жителей Наурызбайского района качественной питьевой водой идет строительство водозаборной и фильтровальной станций «Каргалы». Основные работы планировали закончить к концу 2021 года.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Акимат #Строительство #Общество #Вода
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