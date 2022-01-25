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    Водосборы бассейнов рек обследуют метеорологи СКО

    25 Января 2022, 13:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи и спасатели обследовали водосборы бассейнов рек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», подобные обследования проводят с 2018-го года в январе, феврале, марте и апреле. Цель работы - прогнозирование развития паводковой ситуации и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера.

    Маршрут обследования состоит из шести точек: село Мальцево (Есильский район), село Мукыр (район им. Г.Мусрепова), река Жембарак (выше села Золотоноша района им. Г. Мусрепова), село Новосветловка (Айыртауский район), река Бабык-Бурлык (Айыртауский район), село Алтынбулак (Айыртауский район) и дополнительная точка в этом году - Волынская сопка.

    «24-го января специалисты произвели снегосъёмку в Есильском районе, в Мальцевском логе. Высота снежного покрова по полевой снегосъемке в районе лога составила 22 см, что ровно прошлогоднему значению. Плотность снежного покрова - 0,14 г/куб.см., запас воды в снежном покрове - 30,8 мм, что меньше значений 2021-го года на 33%. Высота снежного покрова в овраге составила 42 см, на два сантиметра больше прошлогоднего показателя. Из-за небольшой плотности снежного покрова запас воды меньше прошлогодних на 30% и составляет 58,8 мм. Объем влагозапасов по логу Мальцево 24,28 тысячи кубических метров, что меньше прошлогодних значений на 30%», - рассказали специалисты.

    В филиале добавили, что дополнительно каждую декаду наблюдения за характеристиками снега для составления агрометеорологических и гидрологических прогнозов производит 31 наблюдательный пункт.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Казгидромет Паводок Погода
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