Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Водолазы расчищают дно Алаколя перед купальным сезоном в ВКО

    28 Мая 2022, 23:43

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Перед началом купального сезона водолазы начали расчистку дна по всей линии побережья озера Алаколь на протяжении 4,1 километра, с охватом 207 баз отдыха, в том числе пляжа детского оздоровительного лагеря «Уржарайым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Три дня понадобится спасателям, чтобы обследовать дно озера Алаколь.

    «В целях обеспечения безопасности отдыхающих такие мероприятия очень важны перед началом купального сезона», - прокомментировали в ДЧС.

    Во время погружения нередко спасатели находят предметы, которые могут представлять опасность для купающихся: стеклянные бутылки, металлические прутья, арматуру, морской мусор. Всего извлечено за первый день работ 90 килограммов железа, 2 рыбацкие сети, 10 стеклянных бутылок. В первый день пройденное водолазами расстояние составило 1,5 километра.

    Спасатели отметили, что водолазное обследование дна оформляется соответствующим актом.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Экология МЧС Усть-Каменогорск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане