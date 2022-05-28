Водолазы расчищают дно Алаколя перед купальным сезоном в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Перед началом купального сезона водолазы начали расчистку дна по всей линии побережья озера Алаколь на протяжении 4,1 километра, с охватом 207 баз отдыха, в том числе пляжа детского оздоровительного лагеря «Уржарайым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Три дня понадобится спасателям, чтобы обследовать дно озера Алаколь.

«В целях обеспечения безопасности отдыхающих такие мероприятия очень важны перед началом купального сезона», - прокомментировали в ДЧС.

Во время погружения нередко спасатели находят предметы, которые могут представлять опасность для купающихся: стеклянные бутылки, металлические прутья, арматуру, морской мусор. Всего извлечено за первый день работ 90 килограммов железа, 2 рыбацкие сети, 10 стеклянных бутылок. В первый день пройденное водолазами расстояние составило 1,5 километра.

Спасатели отметили, что водолазное обследование дна оформляется соответствующим актом.



