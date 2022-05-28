Водолазы расчищают дно Алаколя перед купальным сезоном в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Перед началом купального сезона водолазы начали расчистку дна по всей линии побережья озера Алаколь на протяжении 4,1 километра, с охватом 207 баз отдыха, в том числе пляжа детского оздоровительного лагеря «Уржарайым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Три дня понадобится спасателям, чтобы обследовать дно озера Алаколь.
«В целях обеспечения безопасности отдыхающих такие мероприятия очень важны перед началом купального сезона», - прокомментировали в ДЧС.
Спасатели отметили, что водолазное обследование дна оформляется соответствующим актом.