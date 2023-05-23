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    Водоемы Астаны этим летом будут патрулировать 50 водолазов-спасателей

    23 Мая 2023, 15:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этот купальный сезон водоемы Астаны патрулируют 50 водолазов и спасателей. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны столичного ДЧС Азамат Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В купальный сезон для ежедневного патрулирования будут мобилизованы 50 водолазов-спасателей, 15 аварийно-спасательных средств, оснащенных буксировочным оборудованием, 6 плавательных средств», - сообщил на брифинге Азамат Кусаинов.

    Глава управления гражданской обороны ДЧС Астаны напомнил, что купание запрещено при температуре воды ниже +18 градусов.

    «Купальный сезон открывается 1 июня каждого года. Купаться следует в специально оборудованных местах, на пляжах, в бассейнах и местах, патрулируемых спасателями. Минимальная температура воды для безопасного купания для здоровых людей – выше 18 градусов, максимальная температура воздуха - выше 22 градуса. Для детей и людей со слабым здоровьем купание при такой температуре опасно для здоровья и жизни», — отметил Азамат Кусаинов.

    Ранее сообщалось, что в запрещенных для купания местах в Астане установили видеокамеры.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Безопасность ДЧС
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