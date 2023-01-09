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    Водителя спецтехники наказали за повреждение деревьев в Петропавловске

    9 Января 2023, 00:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска пожаловалась в департамент полиции на горы снега, которые оставили коммунальные службы на обочине и которые повредили зеленые насаждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, участковые и патрульные установили 23-летнего водителя спецтехники по уборке снега одной из подрядных организаций. Насаждения были повреждены, когда он управлял автопогрузчиком.

    В отношении сотрудника коммунальной организации составили протокол по статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа на физических лиц в размере 20 МРП (69 тысяч тенге). При повторном нарушении штраф уже составит 30 МРП (103,5 тысячи тенге).

    В пресс-службе отметили, что штрафные санкции применяются к злостным нарушителям. Чаще используют меру административного воздействия в виде предупреждения.

    Полицейские напомнили, что о фактах нарушений уголовного или административного законодательства следует сообщать на оперативный канал «102» или через мобильное приложение «102».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    ЖКХ Петропавловск
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