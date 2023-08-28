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    Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали за виражи на трассе в Жамбылской области

    28 Августа 2023, 11:39

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Возмущение казахстанцев вызвал размещенный в социальной сети ролик, на котором автомобиль популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса грубо нарушает Правила дорожного движения на трассе Жамбылской области. В департаменте полиции прокомментировали происшествие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автомобиль Кайрата Нуртаса был замечен бдительными казахстанскими водителями на республиканской магистрали в Кордайском районе Жамбылской области.

    На снятом видео автомобиль при совершении обгона грубо нарушает ПДД. Комментаторы соцсетей с возмущением пишут о поведении казахстанской «звезды».

    «За рулем фигурирующего на видео автомобиля был не Кайрат Нуртас. Автомобилем управлял его водитель, который спешил к своему шефу», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

    Данный факт произошел 25 августа на 215 километре автодороги Алматы - Ташкент Кордайского района, сообщили в правоохранительном ведомстве. За совершение указанного правонарушения на 37-летнего водителя автомашины «Mercedes-222» составлен административный протокол по статье 601 КоАП РК (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), выписан штраф в размере 10 350 тенге».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Соцсети полиция
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