Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Водителя ДТП осудили в Усть-Каменогорске за смертельный наезд

    16 Марта 2023, 08:10

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Cудом №2 города Усть-Каменогорск рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Восточно-Казахстанского областного суда.

    Судом установлено: 25 ноября 2022 года, около 09:00 часов, гр. Ш., управляя маршрутным автобусом, следуя по улице Карбышева в сторону улицы Мостовой, на нерегулируемом пешеходном переходе, не уступив дорогу пешеходу, допустил наезд на гр. Д., в результате чего последняя от полученных телесных повреждений скончалась.

    Вина водителя полностью доказана собранными по делу доказательствами: видеозаписью с камеры видеонаблюдения, показаниями свидетелей, заключением эксперта.

    Прокурор просил признать виновным водителя автобуса и назначить наказание в виде 3-х лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил оправдать. Потерпевшие просили 5 лет лишения свободы.

    При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установлено. Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

    Гражданские иски трех потерпевших удовлетворены, взыскана компенсация морального вреда в сумме 4 500 000 тенге каждому, а также представительские расходы.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область ДТП Суды Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фура из Казахстана попала в ДТП на трассе Челябинск-Троицк в России
    Дорожную инфраструктуру намерены пересмотреть в Костанайской области
    Лавина перекрыла русло реки в ВКО
    Водитель врезался в теплотрассу и погиб в Костанайской области
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров