Водителя ДТП осудили в Усть-Каменогорске за смертельный наезд

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Cудом №2 города Усть-Каменогорск рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Восточно-Казахстанского областного суда.

Судом установлено: 25 ноября 2022 года, около 09:00 часов, гр. Ш., управляя маршрутным автобусом, следуя по улице Карбышева в сторону улицы Мостовой, на нерегулируемом пешеходном переходе, не уступив дорогу пешеходу, допустил наезд на гр. Д., в результате чего последняя от полученных телесных повреждений скончалась.

Вина водителя полностью доказана собранными по делу доказательствами: видеозаписью с камеры видеонаблюдения, показаниями свидетелей, заключением эксперта.

Прокурор просил признать виновным водителя автобуса и назначить наказание в виде 3-х лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил оправдать. Потерпевшие просили 5 лет лишения свободы.

При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установлено. Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Гражданские иски трех потерпевших удовлетворены, взыскана компенсация морального вреда в сумме 4 500 000 тенге каждому, а также представительские расходы.

Приговор не вступил в законную силу.



