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    Водителей большегрузов оштрафовали на 150 млн тенге в Костанайской области

    10 Февраля 2023, 01:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Оштрафованные водители перевозили грузы сверх нормы, тем самым нанося урон автомобильным дорогам. Об этом сообщили в Костанайском филиале Национального центра качества дорожных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Костанайского филиала Национального центра качества дорожных активов, в 2022 году в области водителей большегрузных транспортных средств, грубо нарушивших правила перевозки грузов, оштрафовали на сумму более 150 миллионов тенге.

    Нарушения выявлены на дорогах республиканского и местного значения в ходе контрольных мероприятий сотрудников центра совместно с сотрудниками областной инспекции транспортного контроля.

    Специалисты установили, что большинство грузовиков, остановленных на трассе и взвешенных на весах, были загружены строительными материалами сверх нормы. Автомобили отправили на штрафстоянку, а на водителей составили административный протокол.

    «Перевозки с нарушением действующих норм приводят к преждевременному износу любой автомобильной дороги. Также были остановлены разгруженные большегрузные автомобили, а среди водителей провели профилактические мероприятия. Борьба с данным нарушением закона будет продолжена и в текущем году путем проведения контрольных рейдов на дорогах в Костанайской области», - сообщил исполняющий обязанности директора филиала Владимир Завалий.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Дороги
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