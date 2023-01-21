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      Карагандинская область

    Водителей автобусов не хватает в Караганде

    21 Января 2023, 00:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Все больше жалоб поступает от карагандинцев на общественный транспорт. Жители возмущены большими интервалами движения между автобусами, а автопарки не могут найти водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам жителей города, в сильный мороз они порой до получаса могут простоять на остановках. А руководство автопарков объясняют это большой нехваткой водителей. В одном только автопарке дефицит кадров составляет почти 80 водителей. Из-за такой нехватки 67-летний Борис Ткаченко продолжает работать, хоть и вышел на пенсию 4 года назад.

    «Приходится работать сверхурочно, потому что нехватка, и мы не можем оставлять маршрут без автобусов. У меня есть знакомые ребята, которые уехали в Германию работать именно на фуры, потому что не могут себе сделать категорию Д. Ее практически невозможно сделать. В Караганде невозможно. Надо ехать в Алматы или Астану. Надо ехать и учиться, снимать жилье и целый месяц там болтаться», - говорит водитель автобуса Борис Ткаченко.

    Руководители автопарков считают, что проблему усугубляют и последние изменения в законодательстве. Управлять пассажирским транспортным средством теперь можно только с 25 лет. При этом необходим водительский стаж не меньше 5 лет. Три из которых - с категорией D1, позволяющей управлять микроавтобусами до 16 мест. Правда, такие давно не ездят по городам, и получается, что набраться опыта, по сути, негде. А значит практически невозможно получить следующую категорию D. В Карагандинском таксокомбинате сейчас работают те, кто получил и права, и опыт до появления этих правил.

    «В основном у нас возраст водительского состава - свыше 40 лет, то есть идет отток молодых. Есть острая необходимость в водителях категории Д. Если бы решили эту проблему, нам было бы легче», - говорит начальник отдела эксплуатации таксокомбината Руслан Оразбаев.

    В одном только автопарке сейчас простаивает порядка 50 автобусов. Если бы было нужное количество водителей, то все они вышли бы на линии. В целом, Караганде не хватает около 200 водителей. Ильзар Шуматов - руководитель Ассоциации пассажирского транспорта Карагандинской области - не раз обращался в МВД с просьбой упростить выдачу водительских удостоверений на управление автобусом, как вариант – изменить возрастные ограничения по стажу работы.

    «До 25 лет он уже состоялся как специалист, как автослесарь или ушел работать на большегруз. Мы на старте проигрываем, плюс у нас нет возможности готовить водителей категории Д 1, потому что ездят автобусы со средней вместимостью, а это у нас 18 и выше посадочных мест», - пояснил руководитель Ассоциации пассажирского транспорта Карагандинской области Ильзар Шуматов.

    Конечно, есть и другие причины кадрового голода в автопарках. Работа, мягко говоря, не из легких, мало кто из молодых людей готов вставать в 4 утра и до позднего вечера проводить весь день за рулем. И даже с зарплатой от 300 до 600 тысяч тенге особо желающих нет говорят в автопарке.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Акимат Транспорт Караганда
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