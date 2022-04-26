Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Водителей авто с подложными номерами задержали полицейские в Шымкенте

    26 Апреля 2022, 17:10

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В период с 20 по 25 апреля текущего года в Шымкенте с помощью программы «Коргау» выявили 244 злостных нарушителей правил дорожного движения. Из них 36 водителей управляли автомобилями с подложными номерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Шымкент.

    Сумма наложенных штрафов составила более 60 млн тенге.

    Программа «Коргау» разработана для выявления автомашин с неоплаченными административными штрафами, нарушивших ПДД дважды за 10 минут, авто с подложными номерами и без страховки, не прошедших техосмотр или находящихся в розыске.


    Автор:

    МВД РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первый автомобиль-конструктор легализовали в Костанае
    Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане
    Более тысячи жителей Шымкента вступили в брак через мобильное приложение
    Три эвакуационных пункта создали в Бородулихинской районе Абайской области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз