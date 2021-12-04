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    Водитель внедорожника насмерть сбил подростка в Актобе

    4 Декабря 2021, 12:27

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе водитель внедорожника сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе. От травм пешеход скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    Инцидент произошел вчера вечером по улице Пацаева возле больницы скорой медицинской помощи.

    «3 декабря в 21:05 32-летний водитель автомашины марки «Land cruiser Prado», двигаясь по улице Пацаева напротив больницы скорой медицинской помощи города Актобе на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги. В результате он наехал на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, который переходил проезжую часть дороги. Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    По факту проводятся следственные действия по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД». Водитель водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Актобе.

    В ведомстве отметили, что для предотвращения такого рода ДТП и водителю и пешеходу необходимо соблюдать элементарные правила дорожной безопасности. Водитель должен всегда двигаться с такой скоростью, чтобы можно было среагировать в случае внезапного выхода пешехода на проезжую часть дороги, так как на дорогах могут находиться и дети. Перед пешеходным переходом заранее снижать скорость и всегда уступать пешеходам. Если водитель заметил притормозивший перед пешеходным переходом автомобиль в другом ряду нужно также притормозить.

    Напомним, недавно 25-летняя девушка водитель из Актобе сбила на своей автомашине дорожный знак и остановочный павильон.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы
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