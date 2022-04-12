Водитель в Шымкенте 178 раз нарушил правила дорожного движения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте водитель умудрился за полгода 178 раз нарушить ПДД. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что в прошлом году по городу Шымкенту было установлено более 1 тысяч видеокамер, которые уже в первый год эксплуатации выявили порядка 70 % нарушений ПДД. Общая сумма штрафов, наложенных на шымкентских водителей, составила около 2,2 млрд тенге. К примеру, установлен водитель, который за полгода 178 раз нарушил ПДД, общая сумма его штрафов составила 4,5 млн тенге», - сказал Атыгай Арыстанов.

Он призвал водителей региона быть более внимательным на дорогах и не допускать нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, председатель Комитета административной полиции добавил, что активное участие в обеспечении безопасности дорожного движения принимают граждане, обмен информацией с которыми налажен посредством современных цифровых технологий.

«К примеру, запущено мобильное приложение «102», посредством которого граждане через аудио- или видеозвонок могут обратиться в органы внутренних дел, направить в уполномоченный орган для принятия мер реагирования фото, видеоматериалы фактов совершения административных правонарушений», - пояснил Атыгай Арыстанов.

Ранее сообщалось, что с начала года с помощью камер видеонаблюдения выявлено около 517 тысяч нарушений ПДД.



