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    Водитель Toyota Alphard и его 10-летний сын погибли в ДТП в Акмолинской области

    6 Июня 2023, 16:40

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на автодороге Костанай-Аулиеколь-Сурган. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Alphard, в салоне которой находились 4 пассажира, трое из которых являются его несовершеннолетними детьми, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с идущей навстречу грузовой автомашиной Renault, под управлением жителя города Кокшетау. Далее минивэн совершил лобовое столкновение с другой фурой Daf, под управлением жителя города Атбасара.

    В результате ДТП на месте скончались 46-летний водитель Toyota и его сын, 2013 г.р. Еще трое пассажиров минивэна госпитализированы. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область ДТП МВД РК
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