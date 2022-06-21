Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Водитель такси сбил велосипедиста и четырех пешеходов в Нью-Йорке

    21 Июня 2022, 19:25

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Водитель такси в Нью-Йорке сбил велосипедиста, а затем выехал на тротуар, где совершил наезд на четырех пешеходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

    Инцидент произошел недалеко от пересечения Бродвея и 29-й улицы, в результате которого шесть человек, включая водителя такси, получили ранения и были доставлены в больницу. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

    По данным полиции, столкновение с велосипедистом, по-видимому, было несчастным случаем. После автомобиль такси, перескочив бордюр, сбил пешеходов и врезался в здание. Водитель остался на месте происшествия.

    Стало известно, что две жертвы родом из города Колумбус, штат Огайо, еще двое – из Мексики.

    По данным властей, дорожно-транспортный инцидент попал в объективы уличных камер, содержание которых изучается в ходе расследования.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    ДТП Транспорт США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай