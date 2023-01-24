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    Водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП в Актобе

    24 Января 2023, 15:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП в Актобе. Мужчину задержали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    17 января по проспекту Тәуелсіздік водитель неустановленной автомашины сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 19-летний водитель автомашины «Opel». Авто водворено в спецстоянку.

    В отношении водителя возбуждено административное производство по ст.610 ч.2 «Нарушение водителем транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб» и по ст.611 ч.2 КоАП РК «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия участником которого он является».

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Актюбинская область ДТП Происшествия Актобе
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