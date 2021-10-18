Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Водитель насмерть сбил женщину и пытался скрыться близ Алматы

    18 Октября 2021, 13:49

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области водитель сбил насмерть женщину, которая стояла на обочине дороги, и попытался скрыться с места ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 16 октября около 23:00 часов по трассе «Талгар-Алматы в п.Бесагаш».

    «Установлено, что 51-летний водитель автомашины «Honda CR-V» допустил наезд на пешеходов, которые стояли на обочине дороги. В результате наезда 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Далее, скрываясь с места ДТП, водитель допустил столкновение с автомашиной «Toyota» и в припаркованный автотранспорт «Mercedes». Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в алкогольном опьянении», - уточнили в полиции области.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.3 УК РК. Водитель автомашины водворен в ИВС Талгарского РУП.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи