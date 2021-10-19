Водитель «LADA» наехал на бесхозно пасущуюся лошадь в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель «LADA» наехал на бесхозно пасущуюся лошадь в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 октября в 21.00 часов 38-летний водитель автомашины «LADA-21214», двигаясь со стороны поселка Жайсан в направлении поселка Мартук на автодороге Актобе-Оренбург совершил наезд на лошадь. В результате ДТП 22-летний пассажир авто госпитализирован в ЦРБ Мартукского района. Полицейскими устанавливается владелец животного, на которого будет составлен административный протокол по части 1 ст. 615 КоАП РК.

«Бесхозно пасущийся скот прежде всего представляет опасность в ночное время, внезапно выходя на дорогу, животные провоцируют дорожно-транспортные происшествия и одновременно становятся объектами преступления. На дорогах области с участием животных произошло пять ДТП, где семь человек пострадало», – пояснил исполняющий обязанности начальника ДП Актюбинской области Канат Алиев.