Водитель и пассажир погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области на автодороге «Хромтау-Аккудук» произошло ДТП, в котором погибли водитель и пассажир. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Инцидент произошел 27 мая в 00:30 часов.

«В дежурную часть отдела полиции Хромтауского района поступило телефонное сообщение о том, на 75 километре от города Хромтау произошло дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что 24 –летний водитель автомашины Nissan Teana, на 19-м километре автодороги «Хромтау-Коктау» вблизи села Аккудук, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной «Ваз -2115» под управлением 44-летнего жителя Хромтауского района. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомашины марки «ВАЗ - 2115», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Водитель автомашины Nissan Teana и трое пассажиров автомашины «ВАЗ - 2115» с различными травмами были доставлены в центральную районную больницу в город Хромтау.

По факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена экспертиза.

В департаменте полиции Актюбинской области напомнили, что одна из самых распространённых причин дорожных аварий – несоблюдение ПДД.