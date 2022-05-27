Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Водитель и пассажир погибли в ДТП в Актюбинской области

    27 Мая 2022, 15:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области на автодороге «Хромтау-Аккудук» произошло ДТП, в котором погибли водитель и пассажир. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    Инцидент произошел 27 мая в 00:30 часов.

    «В дежурную часть отдела полиции Хромтауского района поступило телефонное сообщение о том, на 75 километре от города Хромтау произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Предварительно установлено, что 24 –летний водитель автомашины Nissan Teana, на 19-м километре автодороги «Хромтау-Коктау» вблизи села Аккудук, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной «Ваз -2115» под управлением 44-летнего жителя Хромтауского района. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомашины марки «ВАЗ - 2115», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Водитель автомашины Nissan Teana и трое пассажиров автомашины «ВАЗ - 2115» с различными травмами были доставлены в центральную районную больницу в город Хромтау.

    По факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена экспертиза.

    В департаменте полиции Актюбинской области напомнили, что одна из самых распространённых причин дорожных аварий – несоблюдение ПДД.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП МВД РК Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая