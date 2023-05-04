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    Водитель авто погиб в ДТП в Актюбинской области

    4 Мая 2023, 23:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – После дорожно-транспортного происшествия легковое авто загорелось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «4 мая на автодороге Самара – Шымкент в районе поселка Кобда произошло столкновение автомобиля марки «Nissan» с грузовой автомашиной «Shacman». В результате ДТП легковая автомашина загорелась, а грузовик перевернулся», - сообщили в областном департаменте полиции.

    Водитель легковушки погиб на месте происшествия, водитель грузового авто с телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу поселка Кобда.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область ДТП Происшествия Транспорт Видео Регионы Актобе
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