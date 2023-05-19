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    Во сколько обошлось составление новой карты Казахстана

    19 Мая 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев ответил, во сколько обошлось составление новой карты Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом на составление административной карты Казахстана шести областей и планов-схем областных центров потратилось 56 млн тенге. Если брать отдельно карту Казахстана, то понадобилось 10 млн тенге. В целом из республиканского бюджета потрачено 56 млн тенге», - прокомментировал вопрос журналистов на брифинге в СЦК Кажмухан Бекмукашев.

    Вице-министр цифрового развития Асет Турысов добавил, что при составлении карт очень важна точность, потому что есть горы, озера, леса.

    «Необходимо точно это отразить географически, чтобы завтра приграничные районы понимали административные деления, где они находятся», - добавил Асет Турысов.

    Ранее на площадке СЦК презентовали новую карту Казахстана.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МЦРИАП
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