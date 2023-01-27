Во сколько обходится процедура ЭКО в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По оценкам экспертов Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины, каждая шестая пара в стране бесплодна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еnergyprom.kz.

В 45% случаев преодолеть диагноз и родить ребенка эти пациенты могут только с помощью технологий искусственного оплодотворения. К счастью, зачатие и рождение малыша «из пробирки» — уже не сверхзадача для казахстанских врачей, как это было 25 лет назад при становлении первого Центра репродукции. За эти годы многое изменилось: появились новые технологии, закуплено более современное оборудование для эмбриологии и генетики. На свет появились более 25 тысяч ЭКО-детей. Первая казахстанская девочка «из пробирки» Алеся Ли Шин уже сама стала мамой.

Теперь программы ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в Казахстане поставлены на поток, процедуры ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) проводят в 27 медицинских центрах страны. Специалисты-репродуктологи, генетики, эмбриологи работают не только в мегаполисах, но и в областных центрах.

В то же время важнейшим препятствием на пути к материнству и отцовству для многих бесплодных пар остается финансовый вопрос. Если пара не получила квоту, то проведение лечения методом экстракорпорального оплодотворения за свой счет обойдется будущим родителям в круглую сумму. Мы сравнили прайс-листы услуг ВРТ в десяти крупнейших клиниках РК и оценили все дополнительные факторы, влияющие на затраты.

Средняя цена на первичный стандартный протокол ЭКО в крупнейших казахстанских клиниках составляет от 450 тысяч до 500 тысяч тенге. В эту сумму не входят и дополнительно оплачиваются такие медицинские услуги, как криоконсервация и разморозка эмбрионов, оплодотворение методом ИКСИ (ICSI — Intra Cytoplasmic Sperm Injection, интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) при мужском факторе бесплодия. Это плюс еще 400–500 тысяч тенге. Для многих пар эти процедуры являются рекомендуемыми, а зачастую и неизбежными для успеха программы.

Третья часть затрат — медикаменты. По предварительным подсчетам врачей Института репродуктивной медицины Алматы, на медицинские препараты для женщины в протоколе может уйти дополнительно от 50 тысяч до 500 тысяч тенге. Объем гормональной стимуляции и количество медикаментов зависят от диагноза. Кроме того, пары должны за свой счет сдать анализы. Это еще около 150 тысяч тенге. Таким образом, максимальная сумма, которую должны иметь в резерве пациенты перед началом протокола — 1,65 млн тенге.

Каждой третьей паре, решившейся на ЭКО, нужно умножить эту сумму еще на два или даже на три, так как с первой попытки зачать ребенка с помощью искусственного оплодотворения получается не у всех.

По данным Министерства здравоохранения РК, средний процент эффективности программ ЭКО в стране составляет 42%. Выносить ЭКО-беременность и родить ребенка — это тоже непростая задача для женщин с неидеальным здоровьем. Так называемый показатель take baby home — доля рожденных детей от числа подсаженных эмбрионов — в Казахстане равен 32%. Фактически родами заканчивается лишь каждый третий ЭКО-протокол.

В последние годы отечественные репродуктологи заговорили о медицинском туризме. Появилась новая тенденция: в казахстанские клиники все чаще стали приезжать пациенты из других государств — как граждане ближайших стран Центральной Азии, так и иностранцы из Германии, Китая, США, Турции. Интерес к казахстанским клиникам ЭКО объясняется двумя факторами: с одной стороны, эффективность программ искусственного оплодотворения в Казахстане такая же высокая, как и в развитых странах, с другой — лечение стоит не так дорого.

В двух казахстанских центрах ЭКО для иностранных пациентов даже имеется отдельный прайс-лист. Для граждан ближнего зарубежья стандартный протокол стоит 505–564 тысяч тенге, что на 11%–20% дороже, чем для казахстанцев, для приезжих из дальних стран — 750–846 тысяч тенге, что на 65%–80% больше, чем для жителей РК.

Сравнение стоимости ЭКО-протокола в Казахстане с программами ВРТ в развитых странах действительно говорит в пользу отечественных клиник. Если в РК счет за стандартное ЭКО в среднем равен 1 тысяче долларов США, то в израильской клинике протокол будет стоить 5,3 тысяч долларов США. В популярных клиниках Германии или Великобритании необходимо будет заплатить за искусственное оплодотворение более 8 тысяч долларов США, а в США — 9,5 тысяч долларов США. Здесь также важно учитывать дополнительные затраты на медицинские процедуры и гормональные препараты. Кроме того, еще одной серьезной статьей расходов может стать оплата услуг посредников, переводчиков, трансфера.

Фото: elements.envato.com



