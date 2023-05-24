Во Франции запретили перелеты на короткие расстояния

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Франция запретила внутренние перелеты на короткие расстояния в попытке сократить выбросы углекислого газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Закон вступил в силу через два года после того, как страна проголосовала за отмену маршрутов, по которым то же самое путешествие можно совершить на поезде менее чем за 2,5 часа.

Запрет практически исключает авиасообщение между Парижем и такими городами, как Нант, Лион и Бордо, но он не затрагивает стыковочные рейсы.

Критики данных нововведений уже назвали их «символическими».

Например, Лоран Донсель, исполняющий обязанности главы отраслевой группы Airlines for Europe (A4E), заявил информационному агентству AFP, что «запрет данных рейсов окажет минимальное влияние» на выбросы углекислого газа. Он добавил, что вместо этого правительство должно поддерживать «реальные и важные решения» данной проблемы.

Французское правительство столкнулось с призывами ввести еще более строгие правила.

Конвенция граждан Франции о климате, созданная президентом Эммануэлем Макроном в 2019 году и включающая 150 представителей общественности, предложила отказаться от перелетов на самолете там, где существуют поездки на поезде продолжительностью менее 4-х часов.

Но этот срок был сокращен до 2,5 часа после возражений со стороны некоторых регионов, а также авиакомпании Air France-KLM.

Стоит напомнить, что авиакомпании по всему миру серьезно пострадали от пандемии коронавируса: веб-сайт Flightradar24 сообщает, что количество рейсов в прошлом году сократилось почти на 42% по сравнению с 2019 годом.



