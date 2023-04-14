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    Во Франции прошла 12-я акция протеста против пенсионной реформы

    14 Апреля 2023, 00:50

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции противники пенсионной реформы проводят 12-ю по счету общенациональную забастовку. Акция проходит за день до того, как Конституционный совет должен вынести решение о легитимности правительственного проекта. Он предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 62-х до 64 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Массовые демонстрации проходят в крупных городах страны, а также в столице.

    Лидер Всеобщей конфедерации труда заявила журналистам, что протестное движение не выдохлось и борьба продолжится.

    Лидер CGT Софи Бине заявила: «Я могу подтвердить, что мы еще увидимся много раз, и вы еще придете на дни мобилизации. Так что этот день точно не последний, если только Эммануэль Макрон не отзовет пенсионную реформу сегодня вечером. В таком случае это будет последний день. А завтра мы пригласим вас на большую вечеринку».

    В этот четверг перебои в работе затронули нефтеперерабатывающие заводы, общественный транспорт сферу образования и почтовую службу. Из-за забастовки нарушено и авиационное сообщение. Cообщается об отмене или задержке порядка 20% авиарейсов.

    Телеканал СNews сообщает о том, что как минимум 10 полицейских пострадали в ходе столкновений с демонстрантами в Париже, 36 участников столкновений задержаны на данный момент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Франция Мировые новости Пенсия
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