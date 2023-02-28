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      Северо-Казахстанская область

    Внутриобластные маршруты подорожают в СКО

    28 Февраля 2023, 11:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области увеличат тариф на внутриобластные перевозки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании общественного совета руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Баяхмет проинформировал, что принят проект постановления по повышению тарифа. Он одобрен общественным советом области, прошел обсуждение на портале открытых нормативно-правовых актов и ожидает согласования с депутатами областного маслихата.

    «С 2017 года проводится работа по возмещению затрат перевозчиков, обслуживающих социально значимые маршруты. За это время расходы перевозчиков на содержание маршрутов увеличились в два-три раза. Повышение тарифа на две тенге за один километр позволит увеличить доходы перевозчика от продажи билетов, а высвободившиеся денежные средства направить на открытие новых социально значимых маршрутов в отдаленные районы области», - сказал М. Баяхмет.

    В прошлом году на субсидирование 43 внутриобластных маршрутов выделили 802,5 млн тенге. В этом планируют субсидировать 46. Выделили 361 млн тенге. Дополнительная потребность в субсидиях составляет 566 млн тенге.

    Регулярными автобусными сообщениями охвачены 83% сел, или 371 из 443, в которых проживают более 100 человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Цены и тарифы
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