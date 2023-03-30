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    Внутреннее расследование о банкротстве SVB начала ФРС США

    30 Марта 2023, 03:21

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Федеральная резервная система (ФРС) США начала внутреннее расследование по делу о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Это расследование началось 14 марта и продлится шесть месяцев. Планируется оценить, как осуществлялся надзор за деятельностью SVB и других банков со стороны Совета управляющих ФРС и экспертов ведомства, которое выполняет функции центрального банка страны.

    Генеральный инспектор ФРС выполняет надзорные функции за деятельностью ведомства, он назначается председателем ФРС. С 2011 года на этой должности - Марк Биалек.

    Ранее заместитель по надзору председателя ФРС Майкл Барр заявил, что руководство SVB знало о том, что банк в значительной степени подвержен потрясениям, но не принимало необходимых мер. Майкл Барр добавил, что американские финрегуляторы приняли решение провести обзор своей политики в отношении банков. «Было бы безответственно не сделать этого», - считает он.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика США Мировые новости
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