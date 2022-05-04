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    Внезапная проверка Вооруженных сил началась в Беларуси

    4 Мая 2022, 18:25

    МИНСК. КАЗИНФОРМ – Внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил Беларуси началась в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «БЕЛТА».

    «В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша и выполнения учебно-боевых задач», – отмечается в сообщении Минобороны Беларуси.

    По данным ведомства, в ходе проверки оценят готовность и способность личного состава оперативно реагировать на возможное возникновение кризисных ситуаций. Военные будут действовать в условиях быстро меняющейся обстановки на незнакомых участках местности. В Минске также обратили внимание на то, что состав привлекаемых к проверке сил будут поэтапно увеличивать, что даст возможность проверить их способность противостоять военным угрозам на земле и в воздухе.

    В Минобороны Беларуси назвали проводимые мероприятия одной из самых эффективных форм обучения войск.

    «Проверка не несет угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», – отметили в ведомстве.

    В пресс-службе предупредили, что движение по дорогам общего пользования может быть затруднено из-за перемещения военной техники.


    Фото: Минобороны Республики Беларусь

    Автор:

    ОДКБ Беларусь Мировые новости
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