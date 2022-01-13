Внести изменения в Закон «О жилищных отношениях» предлагают сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Нариман Турегалиев предложил решение проблемы владельцев аварийного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор Нариман Турегалиев, выступая на пленарном заседании палаты, подчеркнул, что значительный объем задач, поставленных 11 января Главой государства, направлен на решение конкретных региональных проблем. В то же время на протяжении нескольких лет в Западно-Казахстанской области не решаются вопросы владельцев аварийного жилья. Для усиления защиты их прав депутат Нариман Турегалиев предложил внести изменения в Закон «О жилищных отношениях». Дело в том, что в случае выселения из аварийного, но собственного жилья, его владельцы получают новые, однако арендные квартиры.

Депутат подчеркнул, что сейчас важно, чтобы люди не лишались просто так своего единственного собственного жилья, пусть и аварийного, но после определенного срока проживания в арендном жилье они могли бы приватизировать или выкупать коммунальные квартиры по остаточной стоимости.

«В соответствии с Законом «О жилищных отношениях», поскольку жильцы получили квартиры из коммунального жилищного фонда, их аварийные жилища, находящиеся на праве собственности, приняты в коммунальную собственность. Таким образом, граждане переехали в арендные квартиры, при этом лишившись собственного жилья. Следует отметить, что подавляющее большинство таких жителей являются малообеспеченными гражданами. Они уже обращались в акиматы области и города, где им пояснили, что таково требование действующего законодательства. Также они обратились и к депутатам Сената. Хочу отметить, что поднимаемая проблема касается не только Западно-Казахстанской области, но и всех регионов страны», - отметил Нариман Турегалиев.