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    Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК

    9 Июня 2023, 15:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство просвещения РК планирует внести изменения в Национальный проект «Комфортная школа». Об этом сообщил вице-министр просвещения Айбат Ильясов на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством разработан и вносится в Правительство РК проект постановления о внесении изменений и дополнений в Национальный проект «Комфортная школа», - сказал Айбат Ильясов

    По данным ведомства, изменения планируются в части:

    - внесения изменений в перечень строящихся школ по изменению местоположения, в т.ч. изменения сроков начала и завершения строительства школ;

    - изменения механизма ввода новых ученических мест (перевод со строительства на закуп как товар);

    - рассмотрения мер по поддержке отечественных товаропроизводителей;

    - предоставления технических условий для подключения/ прокладки кабеля в телефонной канализации сетей телекоммуникаций на безвозмездной основе;

    - поправок редакционного характера.

    Ранее сообщалось, что могут сократить перечень объектов проекта «Комфортная школа».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Минпросвещения РК
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