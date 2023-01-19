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    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта

    19 Января 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

    Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Президент Казахстана Акорда Мажилис Выборы Маслихат
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