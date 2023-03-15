Внеконкурсное назначение судей передадут Высшему Судебному совету

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената во вором чтении приняли Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам отмечено, что в ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла необходимость внесения следующих изменений и дополнений:

исключен институт «старших судей», осуществляющих организацию судопроизводства в отдаленных и малосоставных судах;

в ведение Высшего Судебного совета из компетенции Верховного Суда переданы кадровые полномочия по внеконкурсному назначению судей;

исключена поправка об отказе от сроков привлечения судей в отставке к отправлению правосудия;

предоставлено право выбора прохождения кандидатами стажировки на судейскую должность после получения рекомендации Высшего Судебного совета;

скорректированы сроки введения в действие отдельных норм законопроекта.

Также внесены поправки редакционного и уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие с действующими законами.



