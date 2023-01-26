Внедрить вакцинацию против вируса папилломы человека хотят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством здравоохранения РК разрабатывается комплексный план по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы. Об этом сообщила глава ведомства Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством на сегодняшний день разрабатывается комплексный план по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы. В этом плане предусмотрено внедрение вакцинации против ВПЧ (вирус папилломы человека) и проведение профилактики от раковых заболеваний, поэтому эта работа будет проводиться, мы ее запланировали, конечно, с согласия родителей», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

По ее словам, в этом году будет проводиться подготовительная работа.

«В этом году будет обсуждение, подготовка нормативно-правовых актов и защиты бюджета. После защиты бюджета мы начнем эту работу со следующего года. Это дети, в основном, несовершеннолетние, если мы защитим и это будет в нацкалендаре, то это будет бесплатно», - пояснила Ажар Гиният.

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