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    Внедрить понятие «средней скорости» предлагают в РК

    26 Мая 2023, 14:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внедрить в законодательство понятие «средней скорости дорожного движения» и применять его на прямых участках загородных автомагистралей предложил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, выступая на форуме «Цифровизация и новые технологии в сфере дорожной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Введение такого понятия как «средняя скорость дорожного движения» на прямых участках загородных автомагистралей. То есть, мы понимаем, что это достаточно спорный вопрос, нельзя это применять в городах, но на прямых участках автомагистралей, я считаю, что это решить можно. Тем более, на сегодня, с учетом введения платных дорог, очень много у нас камер уже стоит, если их интегрировать, если будет соответствующая норма в законодательстве, то здесь, конечно, можно очень серьезно влиять на вопросы превышения скоростного режима», - сказал Игорь Лепеха.

    Отметим, что согласно национальному стандарту, «средняя скорость» – это характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление этого участка.

    Ранее сообщалось, что с каждым годом в Казахстане увеличивается международный транзит автотранспорта, что создает нагрузку на контроль за соблюдением ПДД. Кроме того, увеличение количества ДТП ожидается в летний период.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Безопасность МВД РК Дороги Авто
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