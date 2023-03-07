Внедрение новой марки нефти KEBCO минимизировало риски для казахстанских нефтегазовых компаний – Магзум Мирзагалиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев принял участие в энергетической конференции CERAWeek— крупнейшей ежегодной конференции по энергетике, проводимой информационно-аналитической компанией S&P Global в Хьюстоне, США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

В этом году форум посвящен теме «Навигация в условиях турбулентности: энергетика, климат и безопасность» и собрал порядка 4 тысяч делегатов со всего мира — руководителей и представителей энергетических компаний, политических деятелей, экспертов в области энергетики, финансов, экологии и т.д.

7 марта в рамках конференции CERAWeek председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев выступил на панельной сессии «Реструктуризация энергетических рынков» и рассказал о проводимой политике компании на фоне изменений, вызванных ростом геополитической напряженности в мире. Он поделился с участниками сессии опытом КМГ в деле преодоления санкционных барьеров.

«В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда спред (дисконт) между датированными сортами нефти Urals и Brent достигал 30-40 долларов за баррель. Исторически спред составлял около 1,53–1,23 доллара за баррель. То есть при кажущихся высокими ценах на нефть реальная доходность казахстанских недропользователей от продажи нефти была намного ниже», — проинформировал участников сессии Магзум Мирзгалиев.

Глава КМГ отметил, что внедрение с июня 2022 года новой марки нефти KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil) позволило минимизировать риски для казахстанских нефтегазовых компаний, и сегодня котировки нефти KEBCO демонстрируют стабильную положительную динамику. Рыночная скидка между датированными сортами нефти KEBCO и Brent составляет около 3 долларов за баррель.

Магзум Мирзагалиев также отметил, что в рамках прямого поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева для диверсификации энергетического баланса Правительство Казахстана разработало Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года.

В этом ключе «КазМунайГаз» активизировал реализацию новых для себя направлений деятельности — нефтегазохимии и «зеленых» проектов. В качестве примеров были приведены запущенный в прошлом году нефтегазохимический комплекс по производству полипропилена в Атырауской области, а также находящиеся на этапе проработки проекты крупных электростанций, использующих альтернативные источники энергии в Мангистауской и Жамбылской областях.

Кроме того, в рамках поездки глава КМГ провел ряд деловых встреч и обсудил перспективы сотрудничества с директором по разведке и добыче Shell Зои Юнович, с исполнительным вице-президентом Chevron Найджелом Хирном, со старшим вице-президентом ExxonMobil Нилом Чапманом.



