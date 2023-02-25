Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло 24 февраля при выезде из Талдыкоргана на 273 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Предварительно установлено, что 69-летний водитель УАЗ Patriot проигнорировал знак «Уступи дорогу» и допустил столкновение с грузовым JAC.

В салоне внедорожника находилось пять человек, четверо из которых с различными травмами были госпитализированы.

Расследование дорожной аварии проводится по ст. 345 УК РК. Автомашина направлена на спецстоянку. По факту назначены необходимые экспертизы.