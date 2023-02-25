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    Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Талдыкоргане

    25 Февраля 2023, 12:29

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло 24 февраля при выезде из Талдыкоргана на 273 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Предварительно установлено, что 69-летний водитель УАЗ Patriot проигнорировал знак «Уступи дорогу» и допустил столкновение с грузовым JAC.

    В салоне внедорожника находилось пять человек, четверо из которых с различными травмами были госпитализированы.

    Расследование дорожной аварии проводится по ст. 345 УК РК. Автомашина направлена на спецстоянку. По факту назначены необходимые экспертизы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП Жетысуская область Талдыкорган
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