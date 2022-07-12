Влияние геополитических событий в отношении России на Казахстан прокомментировал Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выразил мнение по поводу геополитической ситуации в отношении России и ее влияние на нашу страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, Россия - наше большое соседнее государство, наш торгово-экономический партнер. Поэтому мы будем наращивать дальнейшее сотрудничество с этим государством. У нас очень тесные исторические и торгово-экономические связи с Россией. Различные ситуации, сложившиеся в России, безусловно, оказывают на нас свое влияние. Например, в начале этого года произошли геополитические события. Эти вопросы напрямую влияют на нас. Поэтому мы приняли соответствующий комплекс антикризисных мер», - сказал во время интервью на телеканале Qazaqstan Алихан Смаилов.

По словам Премьера-Министра, Казахстан запланировал ряд мероприятий до конца года. Это - системные и оперативные меры.

«Например, в рамках совместных мер с Национальным банком мы приняли ряд решений по стабилизации обменного курса тенге. Например, поддержка тенговых депозитов, ограничение на вывоз иностранной валюты, благодаря чему, как вы видите сейчас, обменный курс тенге остается относительно стабильным. Приняли комплексный мер антиинфляционного реагирования. Мы проводим ежедневный мониторинг и принимаем соответствующие меры», - пояснил Алихан Смаилов.

Ранее глава Правительства заявил , что трубопровод КТК работает в штатном режиме.





Фото: primeminister.kz



