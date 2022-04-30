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    Власти КНР разрешат некоторым индийским студентам вернуться на учебу

    30 Апреля 2022, 13:19

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти КНР готовы разрешить некоторым индийским студентам вернуться на учебу в китайские вузы. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, китайская сторона придает большое значение вопросам возвращения индийских студентов на учебу в китайские вузы и поделилась с индийской стороной процедурами и опытом возвращения студентов из других стран.

    «Китай принимает во внимание, что большое число индийских студентов требует от индийской стороны некоторое время для сбора информации. В целом, китайская сторона готова принять часть студентов из Индии по их возвращению в Китай», - отметил он. - Работа по возвращению индийских студентов в Китай фактически началась, мы только ждем, когда индийская сторона предоставит китайской стороне список студентов, которым действительно необходимо вернуться в Китай».

    Он также проинформировал, что в условиях нынешней сложной эпидемиологической ситуации процесс возвращения иностранных студентов в Китай должен быть скоординированным и продвигаться в соответствии с изменениями международной эпидемиологической ситуации и особенностями профессионального обучения студентов. Этот принцип применим ко всем иностранным студентам.

    Более детальных сведений о сроках открытия границ Китая индийским студентам для возвращения на учебу в китайские вузы МИД КНР не предоставило. «У меня нет конкретной информации», - ответил Чжао Лицзянь.

    Согласно данным Министерства образования КНР, в 2018 году в материковом Китае в общей сложности более 492,1 тыс. иностранных студентов из 196 государств и регионов обучались в 1004 вузах страны.

    ТОП-10 стран по количеству студентов, обучающихся в Китае, по итогам 2018 года: Южная Корея (50,6 тыс. студентов), Таиланд (28,6 тыс.), Пакистан (28 тыс.), Индия (23,1 тыс.), США (20,9 тыс.), Россия (19,2 тыс.), Индонезия (15 тыс.), Лаос (14,6 тыс.), Япония (14,2 тыс.), Казахстан (11,7 тыс.).

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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