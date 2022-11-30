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    Власти Китая призывают пожилых людей вакцинироваться от COVID-19

    30 Ноября 2022, 12:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайское правительство опубликовало план по активизации работы относительно вакцинации пожилых людей в стране с целью защиты этой уязвимой группы населения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    План работы, опубликованный во вторник совместным механизмом Госсовета КНР в области профилактики и контроля COVID-19, направлен на то, чтобы с учетом защитного эффекта вакцинации содействовать снижению риска тяжелого и крайне тяжелого протекания заболевания, а также риска смерти среди заразившихся коронавирусом пожилых людей.

    «Необходимо приложить усилия для повышения уровня вакцинации среди пожилых людей в возрасте 80 лет и старше, и продолжать форсировать темпы вакцинации среди людей в возрасте 60-79 лет», - говорится в документе.

    Согласно документу, работа по вакцинации должна проводиться под руководством правительства и на основе межведомственной координации.

    Планом предусмотрено соблюдение и обеспечение целенаправленного и точного подхода к исследованиям и управлению в данной сфере, а также содействие дальнейшей оптимизации услуг и усиление надзора в отношении работы по вакцинации среди пожилого населения страны.

    По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае выявлено свыше 37,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Здравоохранение Китай Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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