Власти Китая призывают пожилых людей вакцинироваться от COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайское правительство опубликовало план по активизации работы относительно вакцинации пожилых людей в стране с целью защиты этой уязвимой группы населения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

План работы, опубликованный во вторник совместным механизмом Госсовета КНР в области профилактики и контроля COVID-19, направлен на то, чтобы с учетом защитного эффекта вакцинации содействовать снижению риска тяжелого и крайне тяжелого протекания заболевания, а также риска смерти среди заразившихся коронавирусом пожилых людей.

«Необходимо приложить усилия для повышения уровня вакцинации среди пожилых людей в возрасте 80 лет и старше, и продолжать форсировать темпы вакцинации среди людей в возрасте 60-79 лет», - говорится в документе.

Согласно документу, работа по вакцинации должна проводиться под руководством правительства и на основе межведомственной координации.

Планом предусмотрено соблюдение и обеспечение целенаправленного и точного подхода к исследованиям и управлению в данной сфере, а также содействие дальнейшей оптимизации услуг и усиление надзора в отношении работы по вакцинации среди пожилого населения страны.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае выявлено свыше 37,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.



