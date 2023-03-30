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    Владимир Бубенко избран председателем Северо-Казахстанского областного маслихата

    30 Марта 2023, 17:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанский областной маслихат возглавил Владимир Бубенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе состоялась первая сессия депутатов областного маслихата VIII созыва. Решением депутатского корпуса единогласным голосованием председателем избран Владимир Бубенко.

    Владимиру Бубенко 69 лет. Уроженец области. Образование высшее, окончил инженерный факультет Целиноградского сельскохозяйственного института в 1976 году.

    Трудовую деятельность начал диспетчером совхоза имени Калинина Булаевского района. Работал главным инженером совхоза «Молодежный», «Медвежинский» Булаевского района, Соколовского районного управления сельского хозяйства, заместителем, председателем РАПО, управляющей базой МТС Соколовского района, заместителем главы Соколовской районной администрации, первым заместителем акима Соколовского района.

    В разные годы был акимом Кызылжарского, Есильского, района М. Жумабаева, Мамлютского района, заместителем акима Северо-Казахстанской области.

    С 2016 года был избран секретарем Северо-Казахстанского областного маслихата шестого созыва, в 2021 году - секретарем областного маслихата VII созыва.

    Женат. Четверо детей.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Назначения Регионы Маслихат Петропавловск Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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