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    Вкладчики ЕНПФ смогут передавать 50% пенсионных накоплений частным компаниям

    30 Мая 2023, 12:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Это даст гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами, формирования своего собственного пенсионного плана, выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В рамках Социального кодекса с 1 июля вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (далее – ЕНПФ) могут передать до 50% от суммы своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным компаниям.

    «Использование разных инвестиционных стратегий при передаче накоплений в частное управление будет способствовать диверсификации рисков вкладчиков, получению более высокой инвестиционной доходности и преумножению пенсионных накоплений.

    При переводе вкладчиком пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за ним сохраняется право перевода его накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Национального банка, т.е. в ЕНПФ», - сказано в сообщении министерства.

    Гарантию сохранности пенсионных накоплений государство предоставляет только по сбережениям, которые находятся в управлении Национального банка, т.е. в ЕНПФ.

    Ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в управление управляющему инвестиционным портфелем (далее – УИП), несет выбранный вкладчиком УИП.

    «В случае возникновения отрицательной разницы по итогам года между номинальной доходностью, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, управляющая компания обязана возместить данную разницу вкладчику за счет собственных средств.

    Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ», - добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что пенсионеры по выслуге лет смогут использовать накопления в ЕНПФ на покупку жилья или лечение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Банки Экономика ЕНПФ Пенсия
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