Вклад Китая в рост мировой экономики превысит 1/3

БОАО.КАЗИНФОРМ – Вклад Китая в рост мировой экономики в 2023 году превысит 1/3. Об этом в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном на площадке Боаоского азиатского форума (БАФ) заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы МВФ, экономика Китая набирает обороты, и ожидается, что в этом году ее вклад в рост мировой экономики превысит 1/3, тем самым, предоставит важные возможности для других стран.

Фонд готов углублять сотрудничество с Китаем в области регулирования макроэкономической политики, предотвращать фрагментацию торговли и помогать развивающимся странам лучше справляться с долговыми кризисами, чтобы мир стал более стабильным и безопасным.

В свою очередь, премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил, что мировая экономическая ситуация в этом году не внушает оптимизма и существуют непредсказуемые факторы. Перед лицом сложных и серьезных вызовов международному сообществу необходимо укреплять координацию макроэкономической политики, поддерживать безопасность и стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

«Мы обладаем уверенностью и способностью для того, чтобы содействовать общему улучшению показателей и достичь годовых целей развития», - подчеркнул он.

Ежегодный Боаоский азиатский форум проходит с 28 по 31 марта в Китае.



