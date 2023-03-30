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    Вклад Китая в рост мировой экономики превысит 1/3

    30 Марта 2023, 09:54

    БОАО.КАЗИНФОРМ – Вклад Китая в рост мировой экономики в 2023 году превысит 1/3. Об этом в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном на площадке Боаоского азиатского форума (БАФ) заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главы МВФ, экономика Китая набирает обороты, и ожидается, что в этом году ее вклад в рост мировой экономики превысит 1/3, тем самым, предоставит важные возможности для других стран.

    Фонд готов углублять сотрудничество с Китаем в области регулирования макроэкономической политики, предотвращать фрагментацию торговли и помогать развивающимся странам лучше справляться с долговыми кризисами, чтобы мир стал более стабильным и безопасным.

    В свою очередь, премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил, что мировая экономическая ситуация в этом году не внушает оптимизма и существуют непредсказуемые факторы. Перед лицом сложных и серьезных вызовов международному сообществу необходимо укреплять координацию макроэкономической политики, поддерживать безопасность и стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

    «Мы обладаем уверенностью и способностью для того, чтобы содействовать общему улучшению показателей и достичь годовых целей развития», - подчеркнул он.

    Ежегодный Боаоский азиатский форум проходит с 28 по 31 марта в Китае.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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