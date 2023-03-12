Визит Президента в ЗКО, безопасность в школах, паводки и штрафы за мат – обзор событий в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одними из главных тем минувшей недели стали паводки в отдельных регионах страны и обеспечение безопасности в школах. Последним вопросом власти особенно озаботились после февральской трагедии в школе Петропавловска, когда ученик напал на детей с топором. Об этом и других событиях недели в Казахстане – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Рабочий визит Президента РК в ЗКО

На прошлой неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетил Западно-Казахстанскую область. Президент ознакомился с работой предприятий нефтегазовой и машиностроительной промышленности. В том числе - консорциума «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО), занимающегося разработкой одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире. Глава государства указал на важность строительства нового газового завода.

На встрече с общественностью Касым-Жомарт Токаев отметил, что прибыл в Западно-Казахстанскую область для знакомства с жизнью региона. Президент подчеркнул, что область обладает большим потенциалом и что в период масштабных преобразований в стране важно сохранить мир.

На этой же неделе министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане хотят усилить меры наказания за призывы к массовым беспорядкам. Он пояснил, что речь идет именно о призывах к насилию и беспорядках, а не о митингах.

Безопасность в школах

Говоря о спокойствии и безопасности граждан, нельзя не сказать об обеспечении безопасности в школах. Эта тема стала остро актуальной после февральских событий в школе №4 Петропавловска. Тогда подросток напал с топором на учащихся. Трое получили ранения, двое из них оказались на больничных койках. Как сообщил на заседании Правительства РК аким области Айдарбек Сапаров, детей уже выписали. Врачи рекомендовали им пока обучаться на дому. Глава региона заверил, что принимаются меры по обеспечению безопасности в школах. Уже объявили конкурсы на организацию в учебных заведениях специализированной охраны.

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании подчеркнул, что школы с численностью учащихся свыше 700 человек должны привлекать лицензированные охранные структуры, имеющие радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования. По его словам, в Северо-Казахстанской и Туркестанской областях под лицензированной охраной не находится ни одна школа из подлежащих такой охране.

Марат Ахметжанов напомнил, что в прошлом году полиция в ходе проверок выявила нарушения на 3 195 объектах образования. Он предложил установить жесткий контроль за исполнением выработанных решений. Проверки объектов в стране еще идут. О результатах глава МВД пообещал сообщить дополнительно. Также он добавил, что с начала года ряд объектов образования не заключили договор с поставщиками услуг на обслуживание каналов связи. Процедуры госзакупок затягиваются. В Петропавловске, например, договоры заключили в конце февраля в 15 школах. В их числе и школа №4. Хотя законодательство позволяет до подведения итогов госзакупок заключать договор на обеспечение охраной, сигнализацией и другими устройствами систем безопасности на два месяца. На местах же это не практикуется.

Главный полицейский страны предлагает предусмотреть проведение учебно-тренировочных занятий по реагированию на кризисные ситуации, повысить качество подготовки психологов в организациях образования, проработать методологию раннего выявления проблемных детей и проведения с ними индивидуальных мероприятий.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил завершить до апреля оснащение школ системами безопасности. Он добавил, что по поручению Главы государства разработан проект Комплексного плана по защите детей. Ужесточены требования к оснащению организаций образования тревожными кнопками и системами видеонаблюдения, подключению их к отделениям полиции, обеспечению лицензированной охраной.

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил, что принят ряд нормативных правовых актов. В том числе инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении в сфере образования, перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу в организации образования и на их территории, стандарты к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения. Разработан новый проект Типового положения по пропускному режиму организаций образования в феврале текущего года. Предложенную меру по внедрению в школах металлоискателей обсудят с экспертным сообществом.

Завершая тему образования, стоит отметить, что в казахстанских школах на учет будут брать детей с низкой успеваемостью. Разработаны и утверждены методические рекомендации по ведению внутришкольного учета. Мера должна помочь своевременно выявлять несовершеннолетних, нуждающихся в особом педагогическом внимании и комплексной поддержке.

Новая дата празднования Дня учителя

Ну и с этого года День учителя в Казахстане - 5 октября. Ранее его отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировали со Всемирным днем учителей.

Штраф за мат

Еще одно новшество прошлой недели - ужесточение наказания за нецензурную брань. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу 6 марта. Теперь за мат в общественном месте, а также за оскорбление, осквернение зданий и сооружений может грозить штраф в размере 69 тысяч тенге или арест до 30 суток.

Большая вода

В отдельных регионах страны главным вопросом недели стали паводки. В Атырауской области талые воды подтопили два села, размыли участок дороги в Кызылкогинском районе. В Актюбинской области размыло дороги, скот остался отрезанным от «большой» земли.

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов облетел дамбы и плотины, проверил наполняемость водохранилищ. Тем временем с улиц Актобе аврально откачивали воду. Аким города Мурат Журебеков одной из причин резкого подтопления улиц талой водой назвал погодные условия - потепление и обильные осадки. За первую декаду марта их выпало 81% от месячной нормы.

В Западно-Казахстанской области поднялась река Деркул. Талые воды подтапливают подвалы и придомовые территории частного сектора в Уральске. В субботу в городе 140 студентов вынуждены были покинуть общежитие, подвал которого полностью затопило.

В Алматинской области талыми водами затопило несколько улиц и дворовых территорий частных жилых домов.

На севере страны еще довольно холодно. В Костанайской области бушуют метели. В Северо-Казахстанской области тоже непогода: ветер, осадки, гололед. В Петропавловске сейчас всеми силами пытаются избежать подтоплений в частном секторе. Ускоренными темпами вывозят снег с улиц. На малых реках области взрывают лед. В регионе заметное повышение температуры воздуха ожидают в третьей декаде марта.

По данным «Казгидромета», в группу регионов с повышенными рисками развития паводка входят Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская области и Жетысуская область.

В то же время в двух южных районах Жамбылской области на минувшей неделе приступили к весенне-полевым работам. В целом по стране в этом году намерены увеличить площади посевов социально значимых культур. В том числе подсолнечника, картофеля, риса.