Визит министра иностранных дел Великобритании в Казахстан: новые возможности для двух стран

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В преддверии важнейшего политического события для Казахстана - выборов в Мажилис и маслихаты, которые олицетворяют собой завершающий этап перезагрузки государственных институтов нашей страны, - 17-18 марта Астану посетит министр иностранных дел Великобритании. Чего ожидать от визита высокопоставленного британского дипломата и какой сегодня уровень казахстанско-британского взаимодействия, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Высокий уровень доверия и тесный политический диалог

Это первый визит Джеймса Клеверли не только в Казахстан, но и в Центральную Азию. К слову, британские министры иностранных дел не заезжали в нашу страну почти два десятка лет. В последний раз Астану посещал Джек Стро в 2004 году.



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Джеймс Клеверли будет принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-министром Алиханом Смаиловым. Он также встретится с руководством казахстанского внешнеполитического ведомства.

В рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в одном из парков столицы, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Совсем недавно, в декабре 2022 года, глава казахстанского внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Джеймсом Клеверли в Лондоне, которые, по свидетельствам очевидцев, прошли в теплой и доверительной атмосфере.

«Казахстан является важнейшим и надежным партнером нашей страны в регионе Центральной Азии. Мы готовы использовать все имеющиеся возможности для диверсификации британско-казахстанского взаимодействия», - сказал Джеймс Клеверли на встрече с казахстанским визави.

В свою очередь, Мухтар Тлеуберди отметил высокий уровень взаимного доверия и тесный политический диалог между Астаной и Лондоном, что способствует поступательному углублению многопланового партнерства в различных сферах.



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По итогам переговоров в британской столице, которые продлились вдвое дольше запланированного повесткой дня времени, главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Великобритании приняли совместное заявление.

«Принимая во внимание обширные международные связи и обязательства двух стран, приятно видеть еще один конкретный шаг в укреплении отношений между Великобританией и Казахстаном, выраженный в Совместном заявлении», - прокомментировал корреспонденту МИА «Казинформ» отмеченный документ директор Британско-казахстанского общества Дэвид Скилс.

По его словам, Великобритания уже более 30 лет поддерживает тесные дипломатические отношения с Казахстаном, и на этой основе у стран сложились прекрасные отношения в сферах торговли, трансферта технологий, образования, безопасности и инвестиций.





«В 2023 году планируется дальнейшее укрепление этих отношений в ряде областей, которые будут представлять интерес и пользу для обеих стран», - добавил Дэвид Скилс

Поддержка реформ Президента Токаева

Великобритания четко сигнализировала о своей поддержке реализуемых в нашей стране политических и социально-экономических реформ с целью построения Справедливого Казахстана.

«Министр иностранных дел Великобритании выразил поддержку политическим и социально-экономическим реформам, проводимым в Казахстане, направленным на построение справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества», - отмечается в совместном заявлении Тлеуберди и Клеверли.



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Научный сотрудник британского аналитического центра Henry Jackson Society Степан Степаненко в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» отметил, что демократические реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым, являются долгожданным событием для всей Центральной Азии и высоко оцениваются в Лондоне.

«Официальные заявления Великобритании приветствуют объявленные в Казахстане демократические преобразования и уже реализованные реформы, признают результаты недавних президентских выборов, а также продолжают упоминать тему продвижения прав человека в Казахстане как о пункте для дальнейшего взаимодействия», - подчеркнул Степан Степаненко.

Торговля, инвестиции и гуманитарное сотрудничество – основа партнерства

Великобритания продолжает оставаться в десятке крупнейших торговых партнеров Казахстана по объему товарооборота. Соединенное Королевство также входит в шестерку крупнейших инвесторов в нашей стране.

«Общий объем торговли товарами и услугами между Великобританией и Казахстаном с июля 2021 года по июнь 2022 года составил 2,3 млрд фунтов стерлингов (около 2,6 млрд долларов - прим. ред.), что на 63,3% больше, чем за период с июля 2020 года по июнь 2021 года», - сообщили в британском Министерстве международной торговли.





В Казахстане зарегистрировано более 600 компаний с британским капиталом, охватывающих практически все отрасли экономики, а такие гиганты, как Royal Dutch Shell и Ernst&Young, являются членами Совета иностранных инвесторов под председательством Президента РК.

Безусловно, дополнительный импульс развитию двусторонней торговли и потоку инвестиций придаст Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, которое стороны намерены подписать в ближайшем будущем.

Как рассказал МИА «Казинформ» Мухтар Тлеуберди после встречи с Джеймсом Клеверли в Лондоне, одним из приоритетов документа нового поколения является гуманитарное сотрудничество.

«В культурно-гуманитарном разрезе для нас представляет интерес реализация задачи, поставленной нашим Президентом, об усилении образования по техническим специальностям, поскольку Великобритания очень сильна в этом. В ходе своих встреч в Лондоне мы обсуждали возможность открытия филиалов британских технических университетов, а также увеличение числа студентов из Казахстана, обучающихся в Великобритании», - сказал высокопоставленный казахстанский дипломат.





Казахстанская сторона также активно привлекает британские вузы, которые помогут создать в нашей стране академический хаб, призванный привлечь молодежь из соседних регионов с населением около 2 млрд человек.

Критически важные полезные ископаемые и другие сферы взаимного интереса

Помимо торговли традиционными товарами, перспективным направлением партнерства может стать совместная добыча и переработка критически важных полезных ископаемых, острую нехватку которых сегодня ощущает промышленность Великобритании.

К критически важным полезным ископаемым относятся металлы и редкие элементы, применяемые в современных технологиях и имеющие решающее значение для национальной безопасности и экономического процветания.

«Геополитические изменения выводят на передний план некоторые нетрадиционные сектора. США и ЕС ранее не рассматривали Центральную Азию как стратегически важную в плане запасов критических материалов, но сейчас этот подход меняется», - сказала научный сотрудник британского института по международным отношениям Chatham House Аннет Бор.

«Казахстан заявил Европейскому союзу, что уже сейчас он может обеспечить его 16-тью из критически важных минералов, в которых Евросоюз нуждается, и всеми 30-тью в будущем. Поэтому совсем недавно ЕС создал программу с Казахстаном для стабильных поставок сырья, которая включает в себя электрические батареи и возобновляемый водород», - добавила сотрудница Chatham House.





Наверняка Джеймс Клеверли знает, что в недрах Казахстана выявлено 99 элементов из таблицы Менделеева, разведаны запасы по 70, а вовлечено в производство более шестидесяти. Наша страна может содействовать устойчивости цепочек поставок критически важных минералов в Европу.

Помимо критически важных полезных ископаемых приоритетными направлениями партнерства могут стать такие сферы, как совместное развитие инновационного сельского хозяйства, реализация проектов по производству «зеленого» водорода, расширение экспортного потенциала нашей страны, кооперация на многосторонних площадках и многое другое.





В заключение заметим, что визит Джеймса Клеверли в Казахстан, безусловно, придаст дополнительный импульс углубляющемуся сотрудничеству Астаны и Лондона, в основе которого лежит торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие на благо Казахстана и Великобритании.



