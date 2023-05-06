Визит французского министра, рост экспорта нефти, футуристическая Астана: что пишут СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарубежные СМИ на этой неделе опубликовали статьи о росте нефтяных доходов страны в 2022 году, интервью самого молодого депутата Парламента страны европейскому изданию и колонка о столице Казахстана в австралийском издании. Что ещё писали мировые СМИ о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Anadolu Agency: Визит министра внешней торговли Франции в Астану придаст импульс двустороннему партнерству

Турецкое агентство Anadolu сообщило 2 мая о встрече Президента Касым-Жомарта Токаева с министром-делегатом по внешней торговле Франции Оливье Бештом, которая была посвящена реализации торговых и инвестиционных сделок.

Агентство цитирует Токаева, который сказал: «Я считаю, что этот визит придаст серьезный импульс развитию нашего взаимовыгодного партнерства во многих областях».

Фото: akorda.kz

«Франция - наш крупнейший партнер в Европе. Я твердо убежден, что у нас есть большие возможности для дальнейшего сотрудничества», - пишет агентство со ссылкой на Президента Казахстана.

Аkipress: Казахстан и Таджикистан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии

Аkipress сообщил о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Декларацию о союзническом взаимодействии.

«Символично, что Ваш визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Казахстанско-таджикское сотрудничество за эти годы значительно продвинулось вперед, поступательно развиваясь в духе многовековой дружбы и стратегического партнерства. Благодаря доверительному политическому диалогу и слаженной работе правительств, он постоянно наполняется качественно новым содержанием», – сказал Президент Казахстана в совместном заявлении.

Фото: akorda.kz

По словам К.Токаева, декларация полностью отвечает интересам народов двух стран и отражает обоюдное стремление к дальнейшему сближению. Она включает в себя конкретные меры, направленные на активизацию политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.

Trend.az: Казахстан и Таджикистан подписали документ об укреплении сотрудничества в сельском хозяйстве

Trend.az сообщает о том, что в столице Казахстана Астане была подписана «Дорожная карта» по активизации сотрудничества на 2023-2025 годы между министерствами сельского хозяйства Казахстана и Таджикистана. Документ был подписан в присутствии Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам их встречи.

Фото: trend.az

«При этом президенты договорились о проведении Дней таджикской культуры в Казахстане, где будут продемонстрированы достижения Таджикистана в области сельского хозяйства. Комментируя данный вопрос, Президент Токаев отметил важность мероприятия», – говорится в статье.

Reuters: Доходы Казахстана от экспорта нефти в 2022 году выросли на 50%

Агентство Reuters сообщил о том, что доходы Казахстана от экспорта нефти в 2022 году выросли на 50% в результате роста цен на нефть. Среднегодовая экспортная цена на нефть в Казахстане подскочила до 720 долларов за тонну в прошлом году с 473 долларов за тонну в 2021 году.

«По данным БНС РК, стоимость экспорта казахстанской нефти увеличилась до $46,8 млрд в 2022 году за счет экспорта в размере 65,0 млн тонн против $31,0 млрд и 65,5 млн тонн соответственно в 2021 году», – говорится в статье.

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

В статье также приводятся данные Комитета государственных доходов РК, которые говорят о том, что налоговые поступления, полученные Национальным фондом РК от нефтяного сектора увеличились в 2022 году более чем в два раза до $13,87 млрд с $6,11 млрд в 2021 году.

AZERTAC: Переговоры продолжаются с целью увеличения объемов казахстанской нефти через Азербайджан

AZERTAC сообщил о том, что продолжаются переговоры с целью увеличения объёмов казахстанской нефти через Азербайджан.

«Наша трубопроводная инфраструктура позволяет это сделать», – сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 4-й международной конференции «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», организованной Университетом АДА по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева в Шуше, сообщает агентство.

Фото: azertag.az

По словам лидера Азербайджана, проблема может заключаться в качестве конечного продукта, потому что казахстанская нефть отличается от Azeri Light. А если большие объемы будут отгружаться через Баку-Тбилиси-Джейхан, то нефть Azeri Light, может потерять свое качество премиум. Но есть и другие варианты, которые можно отработать на определенных коммерческих условиях.

Euractiv: Самый молодой казахстанский депутат: Инклюзивное общество – равноправное общество

Динара Наумова, самый молодой депутат Парламента Казахстана дала эксклюзивное интервью Euractiv.

«Наумова заняла свое место в Мажилисе, состоящем из 98 депутатов, нижней палате двухпалатного парламента Казахстана, после выборов 19 марта текущего года. 25-летняя политик родилась с ДЦП у родителей, которые не могли о ней заботиться, доверив ее бабушке. В 18 лет она мечтала открыть инклюзивный центр в своей деревне; к 24 годам это стало реальностью. В настоящее время центр бесплатно оказывает услуги детям с психическими и физическими недостатками», – говорится в статье.

Фото: euractiv.com

В интервью Динара Наумова отметила, что сегодня казахстанское общество стало более инклюзивным. Прогресс, по ее словам, был медленным, но сегодня общественные здания оборудуются доступом для инвалидных колясок, и появляется все больше инклюзивных игровых площадок, где дети с ограниченными возможностями чувствовали бы себя желанными гостями.

«Для меня самое главное — не разделять людей. Инклюзивное общество — это общество равенства. Это еще не достигнуто, хотя прогресс идет. Одним из примеров такого прогресса является включение в Парламент четырех депутатов с инвалидностью, тогда как раньше вопрос инклюзивности обсуждался «без нас»», - отметила Динара Наумова в интервью.

The Sydney Morning Herald: Футуристический азиатский город, который мало кто из австралийцев посещает (или знает о нем)

The Sydney Morning Herald опубликовал статью о футуристической Астане.

«…футуристическая страна чудес, своего рода степной Дубай, город, наполненный невероятной современной архитектурой, по соседству с советскими квартирами», – описывает автор статьи Бен Граундвотер.

Автор настоятельно рекомендует посетить Казахстан, а также другие страны Центральной Азии.

«Для нас Азия — это Таиланд и Индонезия, Япония и Южная Корея. Это может быть Индия. Это может быть Китай. Но это, скорее всего, не Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. И это очень жаль. Потому что в этих странах есть целый мир, который можно открыть для себя, совершенно новый набор историй, с которыми вы, вероятно, незнакомы, культур, о которых мы в Австралии, как правило, знаем так мало», - отметил автор статьи в The Sydney Morning Herald.



