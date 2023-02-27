Визит Энтони Блинкена в Казахстан: что будет обсуждаться на встрече в формате «С5+1»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 февраля Казахстан посетит Государственный секретарь США Энтони Блинкен со своим первым официальным визитом. Этот визит важен не только для развития отношений двух стран, но и для всего региона Центральной Азии. Госсекретарь примет участие в министерской встрече формата «С5+1», в ходе которой ожидается обсуждение ряда стратегических вопросов. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Президент Казахстана примет Госсекретаря США

Это первый официальный визит Государственного секретаря Энтони Блинкена в Казахстан. Госсекретарь США будет принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Фото: reuters.com

В этот же день в Астане с участием Энтони Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате «С5+1». И хотя визит Госсекретаря США, как мы уже говорили выше, первый в регион, но это будет уже четвертая его встреча с министрами иностранных дел Центральной Азии в формате «С5+1». На повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.

Стратегическое партнерство между Казахстаном и США

Казахстан и США сотрудничают на протяжении тридцати лет. Между странами установлено расширенное стратегическое партнерство, которое характеризуется многоплановым взаимодействием по всему спектру двусторонних отношений.

Фото: t.me/aqorda_resmi

По итогам 2022 года, взаимная торговля между РК и США увеличилась на 37,2%, составив $3,05 млрд по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период ($2,2 млрд).

Фото: t.me/aqorda_resmi

Всего за годы независимости приток прямых инвестиций (ПИИ) из США в РК составил более $62 млрд (2-ое место после Нидерландов).

А за 9 месяцев 2022 года объем ПИИ из США в РК увеличился на 58,8% до более $5 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ($3,1 млрд).

Всего в Казахстане работает около 590 предприятий с участием американского капитала. При этом компании из США продолжают проявлять интерес к казахстанскому рынку.

Для чего был создан формат «С5+1»

О запуске нового формата сотрудничества между США и странами региона было объявлено в сентябре 2015 года по итогам встречи Государственного секретаря США Джона Керри (он занимал этот пост с 2013 по 2017 гг. – прим. ред.) с министрами иностранных дел государств Центральной Азии в Нью-Йорке.

Создание данного формата было официально одобрено в ходе самаркандской встречи 1 ноября 2015 года, по итогам которой была принята Совместная декларация о партнерстве и сотрудничестве.

Согласно декларации, страны-участницы взаимодействуют в сфере торговли, транспорта, коммуникаций и энергоресурсов; улучшении бизнес-климата в странах региона; в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата; противостояния трансграничным угрозам безопасности (наркотрафик, торговля оружием, торговля людьми); стабилизации Афганистана; борьбы с распространением ядерного оружия; расширения сотрудничества в культурной и образовательной сферах; в сфере защиты прав человека, а также укреплении гражданского общества и развитии демократических институтов.

На сегодняшний день формат «С5+1» представляет собой эффективный региональный механизм взаимодействия между странами Центральной Азии и США.

Вовлечение США в региональные проекты дает возможность привлечь инвестиции и технологии с учетом специфики развития всего региона Центральной Азии, а также использовать американский политический капитал в международных финансовых институтах.

Приверженность целям этого сотрудничества была подтверждена в Стратегии национальной безопасности США от 12 октября 2022 года. В документе отмечается, что Вашингтон продолжит поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность государств Центральной Азии.

В апреле 2022 года в Астане состоялся запуск Диалога высокого уровня по правам человека и демократии, основным итогом которого стала договоренность об оказании техпомощи США в реализации казахстанских реформ.

24 января текущего года состоялось уже второе заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам.

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По итогам второго заседания Госдепартаментом США была выражена готовность продолжать содействие по дальнейшей реализации реформ в области верховенства закона, правосудия и других направлений политических реформ Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

К слову, американская сторона регулярно и на всех уровнях выражает поддержку проводимым демократическим и социальным реформам Главы государства, концепции «Справедливый Казахстан».

Фото: gov.kz

В целом, за последние пять лет работы формат «С5+1» достиг успеха в расширении связей в сферах экономики, энергетики, торговли, медицины и обеспечения безопасности. По мнению экспертов, американская сторона, рассматривает Казахстан в качестве надежного стратегического партнера в Центральной Азии и настроена на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Так, 8 февраля Координатор в Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил,что Центральная Азия является важным аспектом на повестке внешней политики США.

Фото: ©Shawn Thew / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

В частности, на стратегически важными для администрации США в нашем регионе являются вопросы борьбы с терроризмом, энергетической и продовольственной безопасности, изменению климата.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед вылетом в Казахстан сообщил, что ожидает дальнейшего развития партнерских отношений в Центральной Азии.

Фото: twitter.com/SecBlinken

«Сегодня я отправляюсь в путешествие по Казахстану, Узбекистану и Индии. Это будет моя первая поездка в качестве Госсекретаря в Казахстан и Узбекистан, и я с нетерпением жду дальнейшего развития наших партнерских отношений в Центральной Азии. Оттуда я поеду в Индию на встречу G20», - написал Энтони Блинкен в Twitter.

Что будет обсуждаться на министерской встрече в Астане

Ожидается, что предстоящий визит Госсекретаря США Энтони Блинкена придаст импульс проводимой сбалансированной внешней политике Казахстана.

По данным Министерства иностранных дел РК, предполагается, что на встрече «С5+1» будут обсуждаться вопросы расширения международной торговли, в том числе и цифровой, вопросы развития транспортных маршрутов, создания рабочих мест, новых технологий в сфере эффективного управления водными ресурсами, сотрудничества в сфере противодействия изменения климата, а также повышения энергоэффективности в странах региона.

Вопросы продовольственной безопасности особенно актуальны на сегодняшний день. Кроме того, вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми остаются в повестке встречи.

Предполагается также, что будут обсуждаться вопросы защиты прав, в частности расширения прав и возможностей женщин и девочек. В сфере культуры и образования обсудят вопросы повышение уровня владения английским языком.

Последняя встреча высокого уровня лидеров формата «С5+1» проводилась в Нью-Йорке 22 сентября 2022 года в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе неё было решено, что следующая встреча пройдет в столице Казахстана.

Фото: gov.kz

Всего за прошедшие годы состоялось четырнадцать заседаний на уровне министров иностранных дел.

К слову, в прошлом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев на разных площадках неоднократно подчеркивал, что регион Центральной Азии будет приобретать все большую значимость на мировой арене. И, по мнению экспертов, Казахстан играет одну из главных ролей в усилении глобальной роли стран региона.



