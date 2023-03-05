Визит Энтони Блинкена и победа Шавката Рахмонова - обзор недели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошедшая неделя, завершившая календарную зиму и включившая первые дни долгожданной весны, была наполнена событиями обычной, мирной жизни казахстанцев. После трагедии с землетрясениями в Турции и множества природных катаклизмов, ценность этих спокойных будней и значимость Дня благодарности, который отмечался на неделе, значительно возросли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Высокий гость

28 февраля в Казахстан с официальным визитом прибыл Госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.



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«У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции», - сказал К. Токаев.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Глава государства отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиции более 62 млрд долларов.

В свою очередь Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают смелые реформы Касым-Жомарта Токаева, а Казахстан занимает особое место в решении мировых проблем.

«В ближайшее время мы намерены продолжить прямое инвестирование в Казахстан. Стоит также отметить, что Казахстан является страной-партнером, которая занимает особое место в решении мировых проблем. К примеру, надо отметить исключительный вклад в остановку распространения ядерного оружия, участие в миротворческих операциях, а также исследования космического пространства», - сказал госсекретарь США.



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Он также провел переговоры с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

День благодарности

Этот праздник отмечается в Казахстане с 1 марта 2016 года и с каждым годом укрепляет свою значимость. В своем поздравлении соотечественников Глава государства сказал об этом.

«Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение», - отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность казахстанцам за честный труд и деятельный патриотизм, выразив уверенность в том, что укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан.

Об истоках этого праздника, его традициях рассказала аналитическая служба МИА «Казинформ».

Рабочая неделя Президента

В начале недели Президент заслушал отчет Премьер-Министра Алихана Смаилова о социально-экономическом развитии Казахстана и уточнении параметров республиканского бюджета на 2023 год.

Реальный рост ВВП Казахстана планируется на уровне 4%, цена на нефть – 85 долларов за баррель. В рамках уточнения бюджета на 2,2 трлн тенге предусмотрены дополнительные расходы на развитие малых и моногородов, реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі». Запланировано финансирование для развития транспортной инфраструктуры, реконструкции дорог, крупных проектов в обрабатывающей промышленности, дополнительные средства выделяются на модернизацию армии и улучшения условий военной службы, сообщил Премьер-Министр. «Важно усилить контроль над расходованием бюджетных средств в целях обеспечения максимального социально-экономического эффекта», - отметил Президент.



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Большой разговор состоялся у Главы государства с министром науки и высшего образования Казахстана. Речь шла о создании академического городка в Конаеве. Также Саясат Нурбек представил Президенту проект Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, которая объединила в себя все стратегические задачи и показатели развития отрасли. Стало известно, что финансирование научной деятельности в Казахстане увеличат в 3,5 раза в ближайшие три года.



Фото: akorda.kz



По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность расширения доступа к высшему образованию и развитию университетской инфраструктуры, необходимость перехода в ближайшее время к новой модели администрирования науки, представленной министром. Как сообщил позже Саясат Нурбек, академгородок в Конаеве появится уже в 2024 году.

На приеме у Президента страны на этой неделе побывал председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, который



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доложил об основных производственных итогах нацкомпании за 2022 год и планах на предстоящий период.

В отчете сообщалось, что «КазМунайГаз» достиг установленных показателей по добыче, переработке и транспортировке углеводородов, а в 2023 году планирует добыть свыше 23 млн тонн нефти. Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов. Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, особенно в преддверии весенне-полевых работ.

В конце рабочей недели Президент Казахстана прибыл в Шымкент для участия в неформальной встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.



Фото: akorda.kz



Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран. В частности, речь шла о перспективах увеличения взаимного товарооборота, привлечения инвестиций, развития кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортно-логистической сферах.

Между тем, авиационные власти Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Ташкенте и сообщили, что количество авиарейсов между нашими странами будет увеличено в 2,5 раза. Количество разрешенных рейсов по маршрутам Астана – Ташкент увеличится с 12 до 36 рейсов, Алматы – Ташкент с 20 до 36 рейсов на остальных маршрутах до 4 рейсов в неделю. Также казахстанские авиаперевозчики планируют открытие прямых регулярных рейсов в Самарканд, Фергану, Бухару и Карши.

Актуальная повестка Правительства

Борьба с паводками, сейсмоустойчивость зданий, улучшение экологии и здравоохранения - эти вопросы были на повестке Кабмина на этой неделе.

В текущем году к осложнению паводковой ситуаций в южных регионах страны привело отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов, отметил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По прогнозам, имеются большие риски паводка из-за значительного количества снега и сильного промерзания почвы, а также в марте ожидается резкое повышение температура воздуха и количество осадков в южных и восточных регионах страны. В связи с этим, всем акимам регионов и профильным ведомствам были даны поручения.

А глава МЧС Казахстана Юрий Ильин, комментируя факты оползней в Алматинской области, заявил, что ответственность за последствия строительства домов в горах должно нести не только Министерство по чрезвычайным ситуациям, но и местные исполнительные органы, а также сами жители.

«Следственные органы определят, должны были строить или не должны. По-моему мнению, здравый смысл человека говорит о том, что строить под склоном, который может прийти к ним в дом от землетрясения или переувлажнения – не надо», - сказал министр МЧС.