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    Визит-центры появятся в национальных парках Казахстана

    27 Января 2023, 12:54

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время визит-центры появятся в национальных парках «Алтын-Эмель», «Шарын», а также в ущельях «Тургень» и «Бутаковка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня люди все чаще предпочитают отдых наедине с природой - в глэмпингах. Такой вид отдыха пользуется огромной популярностью среди населения, он более доступный и экзотичный. Эти объекты не наносят вреда природе, гармонично вписываются в ландшафт, а также являются реальными бизнес-проектами для среднестатистического предпринимателя», - сказал вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма.

    В прошлом году, согласно озвученным данным, появилось 28 таких комплексов в 8 регионах.

    По данным ведомства:

    - 10 глэмпингов в Алматинской области;

    - 6 глэмпингов в Акмолинской области;

    - 5 глэмпингов в Алматы;

    - 2 глэмпинга в Актюбинской области;

    - 1 глэмпинг в Мангистауской области;

    - 1 глэмпинг в Павлодарской области;

    - 1 глэмпинг в Туркестанской области;

    - 1 глэмпинг в Шымкенте.

    В ближайшее время аналогичные комплексы появятся в национальном парке «Алтын-Эмель», в Каркаралинске. Также запланировано строительство таких объектов в Актюбинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях.

    «Появление визит-центров также является актуальным вопросом. Такие центры являются важным местом в качестве пункта остановки и отдыха туристов. Они играют большую роль в повышении культуры организованного туризма. За последние 3 года в стране за счет частных инвестиций построено 7 визит-центров. В ближайшее время аналогичные центры появятся в национальных парках «Алтын-Эмель», «Шарын», а также в ущельях «Тургень» и «Бутаковка», - заключил Ержан Еркинбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туризм Строительство Нацпроекты
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