Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Визит-центр открыли в аэропорту Актобе

    9 Декабря 2021, 21:32

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В аэропорту Актобе открыли первый визит-центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основная цель проекта Visit Aktobe - развитие внутреннего туризма. Здесь будут оказываться консультационные услуги по туристическим объектам региона.

    «В центре будут оказываться консультационные услуги касательно туристских объектов региона. Также здесь будет расположен уголок с брендированной продукцией местных производителей и ремесленников», - рассказал руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Нурхан Тлеумуратов.

    Также «Visit Aktobe» - это туристско-информационный центр, в котором каждый желающий сможет получить полную информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах и другом.

    «У нас сегодня действует 18 туристических маршрутов, есть не менее 100 мест для размещения туристов и более 800 памятников культуры. Обо всем этом будут рассказывать и показывать», - уточнил Нурхан Тлеумуратов.

    Аким области Ондасын Уразалин поставил перед коллективом ряд задач и пожелал плодотворной деятельности во благо региона.

    «Работайте в тесном сотрудничестве с управлением культуры, поскольку проводится множество мероприятий, которые могут заинтересовать туристов. К примеру, ежегодный международный фестиваль-конкурс «Бакытты бала« с участием Димаша Кудайбергена, также запланированный на следующий год международный фестиваль кочевников. Необходимо информировать о таких мероприятиях приехавших в наш регион гостей», - отметил Ондасын Уразалин.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Туризм История Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка