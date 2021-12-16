Визит-центр «Медеу» открылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с новым туристическим объектом, созданным в рамках мер по развитию устойчивого экотуризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект, реализованный частным инвестором, представляет собой туристский информационный центр с пунктом питания, магазином туристского снаряжения и общественным санузлом.

В визит-центре можно будет получить всю необходимую информацию о национальном парке «Иле-Алатау», для этого здесь установлена инфостойка Visit Almaty, работают консультанты. Здесь предоставят данные о туристических направлениях, тропах, контакты объектов на территории нацпарка и необходимое снаряжение для безопасного и комфортного туризма.

«Мы счастливы открыть визит-центр в такой замечательный праздник, как День Независимости. По дороге на плотину мы установили 15 скамеек для отдыхающих. Также мы хотим обустроить пешеходную зону», - рассказал руководитель ТОО Сергей Спицын.

Визит-центр на ВСК «Медеу» расположен на территории общей площадью 208 квадратных метров. Объем инвестиций - 100 млн тенге с созданием 50 рабочих мест.

С целью обеспечения безопасного и комфортного пребывания в горах ведется строительство вертолетной площадки в урочище Туюк-су. Кроме того, установлено 15 горных спасательных хижин на отдаленных узловых участках горных маршрутов со спутниковой связью и тревожными кнопками SOS.

Изготовлено два специальных контрольно-спасательных пункта, которые будут установлены в горной местности с круглосуточным дежурством спасателей из 16 человек. Запущен пилотный проект системы мониторинга тревожных кнопок в ущелье Кимасар.

На сегодня в горной местности оцифровано более 1000 км горных пеших маршрутов, из которых свыше 500 км благоустроены. На этих маршрутах установлены все необходимые информационные данные, включая стенды с QR-кодами, где туристы могут ознакомиться со сложностью маршрута, его протяженностью и временем прохождения.

Кроме того, в Большом и Малом Алматинском ущельях до конца года планируется завершить благоустройство горных маршрутов общей протяженностью порядка 179 км. Также ведется работа по созданию 6 кемпинг-зон в Горельнике, Просвещенце, Кызылсае, Казачке и на поляне «Лунная».