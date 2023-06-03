Визит-центр и археологическая база появятся на поселении Ботай в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на поселении эпохи энеолита (4-3 тыс. до н.э.) Ботай откроют визит-центр и создадут археологическую базу. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов.

Обнаружили поселение на территории Айыртауского района в 1980 году, когда вода размыла берег реки Иман-Бурлук и обнажились кости. С этого времени продолжаются исследования уникальной археологической находки. Руководил ими до своих самых последних дней профессор археологии Виктор Зайберт.

После смерти ученого работы на Ботае не прекратились. Р. Мамбеталинов говорит, что сейчас идут раскопки. Более того, на поселении построят визит-центр и улучшат условия для работы археологов.

«Госинвестпроект по строительству визит-центра защитили в Министерстве национальной экономики. Это позволяет разработать проектно-сметную документацию. Министерство культуры рассмотрит вопрос выделения средств на эти цели. Надеемся, что к следующему году завершится сбор документов на строительство визит-центра. Со своей стороны акимат области в этом году выделил средства на ремонт здания бездействующей школы в селе Никольское, где будет базироваться археологический центр. Там будут располагаться ученые и студенты, которые занимаются раскопками. Там же будет воссоздан рабочий кабинет Виктора Зайберта. Там же будут проводиться первичные лабораторные исследования. Камеральная обработка, первичное хранение материалов», - поделился планами Р. Мамбеталинов.

Проект создания археологической базы рассчитан на два года. Всего потребуется 270 млн тенге. В этом году выделил 100 млн тенге на ремонт крыши, стен, отопления. После восстановления здания археологи смогут работать и жить во время проведения раскопок в более комфортных условиях.

Площадь Ботая – более 20 га. За годы исследований археологи вскрыли более 15 тысяч квадратных метров, изучили свыше 100 жилищ, обнаружили более 200 тысяч артефактов и десятки тысяч костей животных – практически все они принадлежат лошадям. Исследования ученых разных стран подтвердили, что именно на территории Северо-Казахстанской области произошла доместикация лошади в IV тысячелетии до н.э. В этом заключается основная историческая ценность Ботая.